タレントの辻希美（３８）が２６日、インスタグラムを更新。長女・希空（１８）の誕生日を祝った。この日は希空とのツーショットを投稿し「日付変わって…１１月２６日…希空が１８歳のお誕生日を迎えました」と報告。「１８歳…成人だね」と感慨深げに成人を喜びつつ「１８年前の今日、希空が私をママにしてくれた日♡」と希空が生まれた日を振り返った。また「１８年という月日…正直、、、長かったです」と吐露する