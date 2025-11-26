デスク「保管・搬送システムなどのマテリアルハンドリングで国内最大手のダイフクが社長交代を発表したね」 記者「副社長の寺井友章氏（57）が2026年1月1日付で社長に就任し、現社長の下代博氏（67）は代表権のある会長に就きます。寺井氏は25年1月に副社長に昇格していました。当時から2人体制での経営でした」 デスク「寺井氏の略歴は？」 記者「米国のカリフォルニア州立大学経済学部を卒業して同社に入社しました。そ