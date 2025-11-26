秋田朝日放送 秋田県由利本荘市の国道７号で２６日朝、路線バスにトラックが追突し、バスの乗客が手首の痛みを訴え救急搬送されました。現場付近は一時渋滞しました。 警察と消防によりますと、２６日午前８時半ごろ、由利本荘市岩城の国道７号にある緑ヶ丘バス停に止まっていた羽後交通の路線バスにトラックが追突しました。路線バスは秋田市から由利本荘市内に向かう途中でした。 バスには９人の客が乗っていて、このう