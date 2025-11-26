3日のJBCクラシック2着後、来週のチャンピオンズC（12月7日、中京ダート1800メートル）を予定しているメイショウハリオ（牡8＝岡田、父パイロ）は武豊との新コンビで臨むことが26日、分かった。主戦・浜中が22日に京都で落馬負傷し、検査の結果、左肩、左手首、左足親指の骨折が判明。岡田師は「武豊騎手で行きます」と語った。