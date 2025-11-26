プロ野球・ソフトバンクは26日、元ヘッドコーチ奈良原浩氏がコーディネーター（野手統括）アドバイザーに就任したことを発表しました。奈良原氏は1990年にドラフト2位で西武に入団。その後、日本ハム、中日でプレーし、2006年を最後に現役引退。そして指導者へ転身します。古巣でコーチなどを歴任すると、2020年楽天で二軍監督として就任。その後は一軍内野守備走塁コーチや育成総合コーチを任せられました。ソフトバンクには小久