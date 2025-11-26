タレントの森脇梨々夏が、26日までに自身のインスタグラムを更新。24日に行われた、井上拓真と那須川天心によるWBC世界バンタム級王座決定戦で、ラウンドガールを務めたことを報告した。【写真】かわいすぎる！注目の一戦でラウンドガールを務めた森脇梨々夏森脇は「Prime Video Boxing 14。WBC世界バンタム級王座決定戦ラウンドガールを務めさせていただきました！熱い戦いに涙を堪えるのに必死でした。こんな素敵な大会に携