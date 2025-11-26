秋田朝日放送 北秋田市と上小阿仁村で新聞を発行していた「秋北新聞社」が自己破産申請しました。負債総額は７千万円に上る見込みです。 帝国データバンク秋田支店によりますと、秋北新聞社は北秋田市と上小阿仁村で行政や文化、スポーツなどの記事を掲載する地域の新聞として１９２４年に創業しました。新聞のほかにもチラシやポスターなどの印刷も手がけ１９９６年５月期には年間３億３千６００万円の