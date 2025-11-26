全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・早稲田のカフェ『喫茶ぷらんたん』です。コロナを乗り越えた早大生の集いの場2階席に上がると壁や梁の至るところに感謝を伝えるペナントが並んでいた。“春のように温かい店でありたい”そんな想いで昭和25年から始まった喫茶店にもコロナの波が押し寄せた。一時は閉店も危ぶまれたものの、救ってくれたのがこの店に世話になった人々