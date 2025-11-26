実績のある経営者が日本の課題に挑む全く新しい「実績重視」の提言トーク番組、ABEMA『For JAPAN シーズン3 #31』が11月21日に配信された。番組では「AI時代の働き方」について議論した。【映像】アメリカではMBAをとっても就職できない？株式会社ココエ 代表取締役社長 近藤恵子氏は「仕事がAIに代替されてきたため、アメリカではMBA（経営学修士）を取っても大学院を出ても新卒の就職が厳しくなってきている。そして、新卒の