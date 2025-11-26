広島・栗林良吏投手（２９）が２６日、マツダスタジアム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、２０００万円アップの年俸１億８０００万円（金額は推定）でサインした。今季は５５試合に登板し、１勝１敗、防御率２・２４、１０セーブ。３年連続５０試合以上に登板するタフネスぶりは健在だった。一方、シーズン途中からは守護神の座を譲り、セーブ数はプロ５年目で最少。「配置転換があったのはもちろん悔しい気持ちもありまし