12月1日ですべての健康保険証が期限切れになり、「マイナ保険証」への移行が本格化します。これまでの健康保険証は、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」に切り替わるため、12月2日からは、受診する際に「マイナ保険証」か、健保組合などから発行される「資格確認書」が必要になります。Live News daysは期限を前に都内のクリニックを取材しました。12月から制度が変わることについて、貼り紙などで周知されています。