【疲労回復＆リラックスギア最前線】体温や心拍数だけでなく、血中酸素や睡眠時の無呼吸症候群までモニタリングしてくれる昨今のヘルステック領域。Apple製品も例外ではなくその進化は著しい。そこでAppleの新製品のなかから注目のヘルスケアに通じる機能を中心に、テクニカルライターの畑野さんに最新情報を伺った＊＊＊【Part 1】デジタル＆家電今年は新型iPhoneのほか、新シリーズ「Air」の登場など大いに話題となった