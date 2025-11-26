SUPER BEAVERの楽曲「決心」が、11月26日から配信されるNEXCO中日本 会社紹介WEBムービーに起用された。本映像は、就職活動を控えた学生や働くことについて考えている若い世代の方々に向けて、SUPER BEAVERの「決心」が持つ世界観と力強いメッセージを通じて、夢を描き、熱中できる仕事の魅力や素晴らしさを伝えることを目指して制作された。NEXCO中日本の若手社員をモチーフに、日々の業務に真摯に向き合いながら、「仕事とは何か