SOFT BALLETのボーカリスト・遠藤遼一が、ソロプロジェクト・endsとしてビクターに残したMV全10タイトルを配信した。今回配信されるMVは、「蜘蛛と星」、「自由なこころ」、「シャララ、「愛のうた」、「トキメキ」、「炎天」、「Way」、「すべてに等しく吹きつける風のように」、「SWEET DREAMS FOREVER」、「Purple」の全10タイトル。2001年に発売されたビデオ作品『MAGIC HOUR』に収録されていた10タイトルだが、ビデオ作品は入