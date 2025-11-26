現代人はさまざまなテクノロジーの恩恵を受けて便利で豊かな生活を送っていますが、その一方で慢性的なストレス増加が問題視されています。スイスやイギリスの人類学者らが、現代人の慢性的なストレス増加は「現代社会と生物学的特性のミスマッチ」に起因する可能性があるとの研究結果を発表しました。Homo sapiens, industrialisation and the environmental mismatch hypothesis - Longman - Biological Reviews - Wiley Online