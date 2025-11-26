「まるで時間が溶けるように過ぎていく、そんな音楽を。」をコンセプトに掲げる大阪のポップロックバンド・メルトタイマー。優しく聴き心地の良いポップなバンドサウンドに乗せて歌われる、人の辛さや痛みにそっと寄り添いながら背中を押すような歌詞は「アパシー」などSNSでも話題を呼び、様々なメンバー遍歴を乗り越えながら関西に留まらず関東でも活動を広げている。そんなメルトタイマーが、本日配信シングル「ハローソング」