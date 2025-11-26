愛知県を拠点に活動し、レゲエ・ヒップホップ・ポップスなどジャンルレスなスタイルで歌いこなすソロアーティスト・ちーかまん。幅広いトラックに乗せながら歌う等身大かつストレートで人間味あふれるリリックは、TikTokを中心に人々の心を掴んでいる。本日11月26日（水）にリリースしたニューシングル「だいすき」は、シングルマザーへ贈る優しくて力強い応援歌。アコースティックを主軸にしたメロディーと寄り添うような歌声で歌