北島三郎の公式YouTubeチャンネルが本日11月26日に開設された。本チャンネルでは代表曲「まつり」、「北の漁場」、「風雪ながれ旅」、「与作」、「函館の女」など20曲のライブ映像が公開された。今回を第一弾とし、以降も順次ライブ映像が公開される予定とのこと。＜北島三郎特別公演＞は、昭和43年、新宿コマ劇場で始まり、平成27年の最終公演まで46年に渡り上演。東京・名古屋・大阪・福岡の各劇場での総公演回数は4,578回を誇り