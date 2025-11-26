久保史緒里が乃木坂46卒業を機に書き下ろした初のエッセイ『LOST LETTER』（12月16日発売）より、エッセイ（17通の手紙）の各タイトルと、久保の自宅での写真が解禁された。【写真】久保史緒里、『LOST LETTER』より美しい屋久島の夜のカットが公開久保の部屋にはトップアイドルとして生きてきた9年間につづった、けれども渡せなかった約150通の手紙があった。卒業発表直前の短い夏休みに、彼女は訪れた屋久島でその手紙たちを