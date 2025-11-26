高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第9週「スキップ、ト、ウグイス。」（第43回）が11月26日に放送され、トキ（高石）の祖父・勘右衛門（小日向文世）の様子に視聴者から反響が寄せられた。【写真】明日の『ばけばけ』トキ（高石あかり）をにらむ錦織（吉沢亮）トキのもとに錦織（吉沢亮）が訪ねてくる。錦織は知事（佐野史郎）から、リヨ（北香那）とヘブン（トミー・バ