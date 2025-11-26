【モデルプレス＝2025/11/26】モデルの高橋ユウが11月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝食の様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】34歳2児の母モデル「彩りが綺麗」豪華朝食◆高橋ユウ、家族に人気の朝食を披露高橋は「朝ごはん」「子ども達も大好きなサーモンはいつも魚耕さんの」とつづり、サーモンをたっぷり乗せた丼を公開。鮮やかなサーモンの刺身に卵黄や刻み海苔、かつお節などを添え、栄養バランスにも配慮