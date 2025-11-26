札幌・西警察署は2025年11月26日、傷害の疑いで札幌市西区に住む会社員の男（38）を逮捕しました。男は11月11日午後11時ごろ、札幌市西区の自宅で小学校低学年の娘の足を文具で突くなどの暴行を加え、けがさせた疑いがもたれています。11月12日午後1時半ごろ「児童虐待を受けている疑いのある児童がいる」と児童相談所から通報があり、事件が発覚しました。警察によりますと当時、男は娘の右の太ももを針のような鋭利なもので突い