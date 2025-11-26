楽天モバイルパーク宮城＝25日、仙台市宮城野区プロ野球楽天は26日、本拠地の楽天モバイルパーク宮城の外野フェンスを、来季から最大で6メートル前に出すと発表した。本塁打数の増加が見込まれる。大型ビジョンもより鮮明な映像演出が可能なものに入れ替え、球団は「よりダイナミックでエキサイティングなエンターテインメント観戦体験をご提供してまいります」としている。フェンスは左中間が最も前に出る一方、右中間は4メー