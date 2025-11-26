フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は２６日、日本相撲協会がこの日、大相撲初場所（来年１月１１日初日・両国国技館）の番付編成会議と臨時理事会を開き、関脇・安青錦（安治川）の大関昇進を満場一致で決めたことを速報した。番組には、昇進伝達式を前にした安青錦が福岡・久留米市の部屋から生出演。ＭＣを務める俳優の谷原章介は「今場所、今まで勝てなかった豊昇龍関に一度、勝った。そ