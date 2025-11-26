元フジレビでフリーの大島由香里アナウンサーが、クリスマスシーズンのディズニーを満喫する様子を公開した。大島アナは２６日までにインスタグラムを更新し、「ディズニー・クリスマス」と題して投稿。「取材に行ってきた様子が今朝の＃プラモニで放送されました」とつづり、白地にリボン柄のクリスマス・セーター姿でクリスマス風のカチューシャをつけてパレードや料理を堪能する様子を公開した。「いつも通りリポートの声