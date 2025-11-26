厚生労働省 岐阜労働局が、「令和7年度 中高年世代活躍応援プロジェクト」の一環として、概ね35歳から59歳の方を対象とした就職イベントを開催します。2026年1月に岐阜市および可児市の2会場にて、「中高年世代を対象とした合同企業説明会」が実施されます。 岐阜労働局「中高年世代を対象とした合同企業説明会」 【岐阜会場】開催日時：2026年1月15日(木) 13:30〜16:30 (受付13:00〜)会場：ハートフルスクエアーG