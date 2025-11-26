昨日（25日）発生した熊本県阿蘇地方を震源とする地震から一夜が明け、被害の状況が徐々に明らかになってきました。 【写真を見る】阿蘇市産山村の震度5強から一夜明け落石や道路に亀裂・通行止めなど被害状況が明らかに 県道に落石産山村 11月25日（火）午後6時1分ごろに、発生した阿蘇地方を震源とする地震で震度5強を観測した産山村では、高さ1mほどの岩が県道をふさいでいます。※26日午前9時ごろ 警察によりますと、