斎藤元彦兵庫県知事が2025年11月19日の定例記者会見で発表した、関西学院大学（兵庫県西宮市）の法学部授業への出席を巡り、波紋が広がっている。会見で斎藤知事は「関西学院大の出席依頼があり」と説明していたが、同大学の法学部長の伊勢田道仁教授は、「当学部はこの件について機関決定をした事実はありません」などとSNSに投稿し、食い違いが起きているのだ。大勢が押し寄せることを懸念、取材は受け入れず斎藤知事の会見での