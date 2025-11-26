毎日早朝、重い安全靴を履き、安全帽と水筒の入ったバッグを背負ったまま建設現場に向かって走った。退勤時も同じだった。往復8キロを“練習”だと考えて走った。こうして鍛えた体力で、全国各地のマラソン大会で1位を次々と総なめにした。最近、オンラインコミュニティなどで“浪漫ランナー”と呼ばれ、アマチュアマラソン界に彗星のように登場したシム・ジンソクさん（29）の物語だ。シムさんはプロのマラソン選手ではない。本業