25日、大阪府吹田市にある観覧車が落雷の影響で緊急停止し、乗客20人が一時閉じ込められ、およそ9時間後に全員が救助されました。25日午後5時50分ごろ、大阪府吹田市の商業施設「エキスポシティ」にある観覧車が緊急停止し、乗客9組、20人がゴンドラに閉じ込められました。観覧車の運営会社によりますと、落雷により観覧車を動かすシステムが故障したことが原因とみられ、運営会社は手動でゴンドラを操作し救助にあたりました。そ