全国の高校の放送部・生徒会を中心としたクラブ・委員会ネットワークの「YOUTH TIME JAPAN project」はこのほど、全国の高校生1554人を対象に「好きなテレビ番組」を調査、ランキング結果を公表した。 【調査結果】男子とは微妙に違う!?女子高校生の「好きなテレビ番組」 男子の第5位は「プロ野球中継」。特定の球団の試合ではなく、野球全体での選出。女子ではランク外だった。 第4位は「千鳥の鬼レンチャン(フジ