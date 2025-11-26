きょう（水）は低気圧が陸地から離れるため、太平洋側は晴れて青空が広がるでしょう。日差しのぬくもりを感じられる一日になりそうです。きょう午後は太平洋側で晴れて、にわか雨もなさそうなので、洗濯物を干したままお出かけできるでしょう。ただ、沿岸部は風がやや強いので、洗濯物はしっかりとめるのが良さそうです。一方、日本海側は昼過ぎまでしぐれる所があり、北陸では夕方まで雷雨になるでしょう。ただ、次第に天気は回復