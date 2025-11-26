ラグジュアリーの概念を“最小サイズ”へ凝縮2025年10月29日（一般公開日は31日）から11月9日まで開催されていた「ジャパンモビリティショー2025」では、最新技術を披露するために多くのメーカーが集まりました。その会場で大きな話題を呼んだのが、レクサスが初公開した新コンセプトモデル「LEXUS LS Micro Concept（レクサス LS マイクロコンセプト）」です。【画像】超いいじゃん！ これがレクサス新「最上級コンパクトカー