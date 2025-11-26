全日本プロレスは２６日、都内で記者会見を開き、所属レスラーの青柳優馬（３０）が２３日に沼津市内で車同士の衝突事故を起こしたことを発表した。青柳にけがはないものの、被害者は足の不調で検査を受けているという。さらに警察による事情聴取の際に青柳の運転免許証が１年近く期限切れで失効していたことも判明し、団体側は青柳に対して３カ月間の減給５０％、来年２月２８日まで３カ月間の謹慎の処分を科すことを決定。十枝