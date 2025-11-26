アメリカのトランプ大統領は、きのう行われた高市総理との電話会談について「とても良い会話だった」と評価し、東アジア地域は「うまくいっている」と強調しました。アメリカトランプ大統領「（日本の総理との会談は？）とても良い会話だった。彼女とはとても良い関係だ」トランプ大統領は25日、大統領専用機で記者団から高市総理との電話会談について問われると、「とても良い会話だった。高市総理とは非常に良い関係だ」と語り