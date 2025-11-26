韓国・ソウル中心部で日本人観光客の親子2人が乗用車にはねられ死傷した事故で、韓国の検察は、韓国籍の30代の男を飲酒運転や危険運転致死傷の罪で起訴しました。この事故は今月2日夜、ソウル・東大門の交差点で、観光で来ていた日本人親子2人が横断歩道を渡っていたところ、乗用車にはねられ、58歳の母親が死亡、30代の娘が大けがをしたものです。運転していた韓国籍の30代の男は、事故の直前に飲食店で焼酎ボトル3本を飲み泥酔し