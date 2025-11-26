ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、日本発のエンターテイメント・ブランドが集結するイベント“ユニバーサル・クールジャパン 2026”を開催します。世界中で絶大な人気を誇る「名探偵コナン」の世界に全身で飛び込める“名探偵コナン・ワールド”が登場します。 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ユニバーサル・クールジャパン 2026”名探偵コナン 開催期間：2026年1月30日(金)〜6月30日(火)※“名探偵コナン