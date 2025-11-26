アメリカのトランプ大統領は、ウクライナの和平計画をめぐり、ウィットコフ特使が来週、ロシアのプーチン大統領とモスクワで協議を行う予定だと明らかにしました。トランプ大統領「彼らは来週モスクワでプーチン大統領と会うことになるだろう」トランプ大統領は25日、大統領専用機で記者団の取材に応じ、ウクライナの和平計画をめぐる協議は「前進している」と述べました。そのうえで、来週、ウィットコフ特使がモスクワを訪問し、