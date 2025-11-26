法人向けオーダーメイドIT/DX人材育成サービスを提供するフレアリンクが、コーポレートロゴマークをリニューアルしました。2025年11月25日(火)より、新たなデザインの使用を開始しています。 フレアリンク「コーポレートロゴ リニューアル」 使用開始日：2025年11月25日(火)リニューアル対象：コーポレートロゴマーク 今回のロゴ刷新は、フレアリンクが大切にしてきた「オーダーメイド人材育成」を、より未来