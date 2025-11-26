ロッテは12月1日、チルドデザート「生 チョコパイ」シリーズから、「ストロベリー」を全国のスーパーマーケットとドラッグストアで発売する。オープン価格で、想定小売価格は税込200円前後。「生 チョコパイ」は、1983年発売のロングセラー商品「チョコパイ」をチルドデザートにしたもので、テスト販売を経て、2021年11月から本格販売を開始。ホイップクリームやふわふわ食感が楽しめる商品として展開している。今回、同商品で初と