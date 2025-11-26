北陸信越運輸局は県内のタクシー運賃の値上げについて、審査を始めたと発表しました。早ければ来年6月にも運賃が値上げされる見通しです。北陸信越運輸局によりますと、先月16日、富山交通が運転手の待遇改善などを理由として運輸局に値上げを要請していました。ほかの事業者に対して運賃改定の要請を受け付けたところ、申請した事業者の合計車両数が今月21日の時点で350台と富山県全体の50.14％となり、基準の50％を超えた