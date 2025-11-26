県議会が27日開会し、大石知事は急速に関係が冷え込む中国との地域間交流を深めることに意欲を示しました。 台湾有事をめぐる高市総理の国会答弁をきっかけに日中関係の溝が深まる中、大石知事は、27日に開かれた県議会で、長崎と中国の地域間交流を深めたい考えを示しました。 （大石知事） 「長年にわたり友好の絆をより強固なものとし、経済文化など多岐にわたる分野でさらなる交流の深化に力を注いでい