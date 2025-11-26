普段は全く吠えないというポメラニアンさん。お留守番中の様子を見守りカメラで覗いてみたら…想定以上に切ない、まさかの光景は記事執筆時点で6万回を超えて表示されており、多くの人々の胸を締め付けることとなりました。 【動画：普段は全く吠えない犬→留守番に見守りカメラを覗いてみたら…『切なすぎる光景』】 普段は全く吠えない犬→留守番に見守りカメラを覗いてみたら… Xアカウント『@yuyuyuyumee』に投稿されたのは