anan2473号のスペシャルエディション表紙を飾るのは、『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』よりカートとマックス。その発売を記念して、過去の特集に掲載された亀山陽平監督へのインタビューを全文公開します！ かみ合う音とアクション、3Dアニメの新星『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』What’s 『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』夜のドライブ中にスピード違反等々で逮捕されてしまったチハルとマキナ。二人は同じく逮捕されていた