タレントの渡辺満里奈が24日に自身のアメブロを更新。高校3年生の息子のために作っていたお弁当が終了したことを報告し、感動した出来事をつづった。この日、渡辺は「先週金曜日、高3息子のお弁当が終了しました！」と報告。これまでお弁当の写真は撮っていなかったというが「最後の1週間くらい撮ってみようかなと5日間のお弁当を残してみました」と明かし、自身が作ったお弁当の写真を公開した。続けて、お弁当作りについて「盛り