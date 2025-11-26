9人組ガールズグループ・NiziUの最新アルバム『New Emotion』が、26日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」で自身通算6作目の1位を獲得した。【動画】NiziU 3rd Album『New Emotion』Highlight Medley週間ポイントは17.7万PT（176,848PT）を記録。同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも、初週売上17.4万枚で1位に初登場し、オリコン週間音楽ランキングで2冠【※1】となった。【※1】「オリコン週間