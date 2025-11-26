京阪バスは、おこしバス「京都セントラルライン」を11月1日から2026年1月31日まで実証運行する。停留所は祇園（KOTOWA京都八坂前）、四条烏丸・錦市場、二条城、京都市役所前、平安神宮・岡崎公園など8か所。1日7本を運行し、三条京阪の初発は午前9時10分、最終は午後6時15分、1周の所要は53分。価格は大人500円、小児250円。現金と交通系ICカードに対応し、京都市交通局の地下鉄・バス1日券やスカイホップバス京都の当日券・2日券