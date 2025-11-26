全日本空輸（ANA）は、「富士山静岡空港で乗り継いで沖縄へ行こう！キャンペーン」を実施している。札幌/千歳発静岡行きのNH1262便に搭乗し、静岡空港で乗り継ぎ、那覇行きのNH1263便に搭乗した人を対象に、先着で400名に新千歳空港と那覇空港のANA FESTAで利用できる1,500円分の電子クーポンをプレゼントする。対象搭乗期間は11月4日から2026年2月18日まで。対象運賃はマイル積算可能な国内線全運賃、小児運賃も対象となるが座席