空欄に共通して入るひらがなを推理する、人気のことば脳トレクイズ！パッと見ではつながりが見えない単語同士でも、共通部分が見えると一気に爽快感が出てきます。あなたはどれだけ早く気付けるでしょうか？問題：□に共通して入るひらがなは？次の3つの空欄に、同じひらがな2文字を入れて言葉を完成させてください。・□□ら・□□むし・わ□□何が入るでしょうか？答えを見る↓↓↓↓↓正解：かめ正解は「かめ」でした。▼解説3