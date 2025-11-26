お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が25日深夜放送の日本テレビ「にけつッ!!」に出演。新マネジャーの失言について語った。ケンコバは、担当現場マネジャーが替わったことを報告し「20代の女の子なんですよ。若いので、若気の至りというか…（宮川）大輔さんを怒らせちゃったんですよ」と切り出した。ケンコバは大輔と一緒に各地でイベントを開いており、滋賀県での開催前日に京都で食事をすることに。ケンコバの新任マネ